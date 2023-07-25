«Азот» проводит стажировку студентов

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» организует прием студентов образовательных организаций для участия в программе «Стажировка в «Уралхиме».

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Период стажировки разный и зависит как от объема проекта, так и от их собственных планов студентов. Как правило, она длится от одного до трех месяцев. Сейчас в филиале «Азот» семь студентов из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ), Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики (СПбУТУиЭ) и других.

Молодые люди стажируются на производстве аммиака, в цехе высших алифатических аминов, нитрит-нитратных солей, водоустойчивой аммиачной селитры, в проектно-конструкторском отделе и других. В июле студенты начинают защищать проекты. Первым свой проект представил Клим Закиров из МГУ, его специализация — фундаментальная и прикладная химия. Работа заключалась в анализе состава продукта исходя из реагентов, которые входят в реактор. Работу студента отметили специалисты предприятия.

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Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и коммуникациям:

Программа «Стажировка в «Уралхиме» имеет множество плюсов. Студенты получают реальный опыт, возможность проявить свои способности, а промышленные предприятия — свежий взгляд на процессы. Заявку на участие в стажировке можно подать в течение всего года на любой срок. Реализуемый в этот период студенческий проект может быть как производственным, так и связанным с выпускной квалификационной работой в учебном заведении.

Программа «Стажировка в «Уралхиме» реализуется в компании с 2022 года. Ее цель — формирование кадрового потенциала отрасли агрофудтех. Главное условие участия — работа над проектом, который определяет само предприятие. Студенты последних курсов технических учебных заведений размещают резюме для прохождения стажировки на сайте «Уралхима», затем специалисты службы персонала их приглашают. Это взаимовыгодное сотрудничество помогает работодателям привлечь молодых специалистов, а молодым специалистам — определиться с местом работы.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники