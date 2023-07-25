В Самаре возбуждено еще одно уголовное дело, связанное со строительством метро

СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) руководством регионального Управления капитального строительства (УКС). Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По версии следствия, чиновники необоснованно перечислили 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» (ВТС-П) по госконтракту на проектирование строительства станции метро «Самарская» в Октябрьском внутригородском районе Самары. «Деньги выплачивались без заключения госэкспертизы»,– говорится в сообщении.

Контракт на эти работы был заключен с «ВТС-П» в 2018 году. Подрядчик должен был спроектировать станцию до 31 декабря 2021 года. Однако за два месяца до дедлайна, в ноябре 2021 года, стало известно, что региональные власти отказались от строительства станции «Самарская». Официальная причина отказа от первоначального плана — слишком маленькое расстояние между двумя новыми станциями. Однако подрядная организация уже успела создать проект подготовки площадки к строительству. В связи с этим Управление капитального строительства пыталось через суд вернуть 193,6 млн руб., которые были выплачены по госконтракту на проектирование станции. Однако Арбитражный суд Самарской области отказал в иске. В апреле 11 арбитражный суд оставил это решение в силе.

Ани Айвазян