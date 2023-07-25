Глеб Никитин подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подал документы в избирком на регистрацию кандидатом на выборы главы региона. Об этом господин Никитин сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Глеба Никитина выдвинула на второй губернаторский срок «Единая Россия». Кроме него на пост главы региона претендуют секретарь регионального отделения КПРФ Владислав Егоров, председатель областного отделения от ЛДПР Владислав Атмахов, выдвиженец партии пенсионеров Александр Быков и Илья Померанцев от «Гражданской силы».

Выборы губернатора состоятся 10 сентября и будут трехдневными, избиратели смогут проголосовать дистанционно и очно. Бюджету Нижегородской области выборы обойдутся в 572,3 млн руб.

Владимир Зубарев