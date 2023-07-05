Выборы нижегородского губернатора обойдутся бюджету в 572,3 млн рублей

Избирком Нижегородской области опубликовал список расходов регионального бюджета на финансовое обеспечение выборов губернатора, назначенных на 10 сентября. Выборы главы региона обойдутся в 572,3 млн руб. — вдвое дороже, чем в 2018 году, когда из бюджета было израсходовано 265 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Большую часть суммы — 549,3 млн руб. — направят территориальным избирательным комиссиям, областной избирком получит 23 млн руб. Средства пойдут на зарплаты сотрудникам комиссий, канцелярские и прочие расходы, а также изготовление печатной продукции.

На пост губернатора претендуют пять кандидатов: действующий глава региона Глеб Никитин, секретарь регионального отделения КПРФ Владислав Егоров, от ЛДПР — председатель областного отделения Владислав Атмахов. От партии пенсионеров баллотируется Александр Быков, от «Гражданской силы» — Илья Померанцев. Выборы будут трехдневными, избиратели смогут проголосовать как очно, так и дистанционно в электронном формате.

Подробнее о кандидатах — в материале «Ъ-Приволжье» «Великолепная четверка и глава».

Владимир Зубарев