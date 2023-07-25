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Более 20 тысяч жителей Прикамья уже принимают участие в акции «На дачу с удачей!»

Более 20 тысяч жителей Пермского края, получающих тепло и горячую воду от ПАО «Т Плюс», присоединились к акции «На дачу с удачей!»*, организованной Пермским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс». Победители акции получат сертификаты в одну из крупных торговых сетей, на которые смогут приобрести полезные приспособления для отдыха на даче или на природе.

Для того, чтобы претендовать на получение подарка, необходимо оплатить задолженность за тепло и горячую воду, а также квитанцию за июнь 2023 года до 31 июля 2023 года. Победители будут определены в августе. Участниками акции могут стать физические лица – клиенты ПАО «Т Плюс» в Пермском крае, оплачивающие услуги отопления и горячего водоснабжения.

«Июль в разгаре — а значит еще есть возможность принять участие в нашей акции и получить полезные подарки, с помощью которых можно будет сделать свой летний отдых ярче. Всего лишь внесите текущий платеж за горячую воду за июнь по квитанции, которая была доставлена в начале месяца и убедитесь с помощью той же квитанции, что у вас нет долгов за тепло и ГВС», — сказала Екатерина Бикаева, руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

С подробными условиями акции «На дачу с удачей!» можно ознакомиться на сайте, по телефону 8 (800) 700-10-32 и в офисах расчетно-кассовых центров «Инкомус», «КРЦ-Прикамье» и «Пермэнергосбыт».

*Организатор АО «Энергосбыт Плюс». Призы: 20 сертификатов торговой сети на приобретение товаров для летнего отдыха и/или иной продукции. Чтобы стать участником акции, необходимо в срок проведения акции оплатить услуги отопления и горячего водоснабжения ПАО «Т Плюс» за июнь, а также не иметь просроченной задолженности за предыдущий период. В розыгрыше могут принимать участие физические лица, граждане РФ, достигшие 18 лет, которые являются клиентами ПАО «Т Плюс» услугам теплоснабжения и горячего водоснабжения. Акция является стимулирующим мероприятием согласно ст.9 ФЗ РФ от 13.03.2006г., не является публичным конкурсом согласно гл.57 ГК РФ и не является лотереей, согласно ФЗ РФ от 11.11.2003г. №138-ФЗ РФ. Определение победителей состоится методом случайного выбора не позднее 01.08.2023. Вручение призов состоится не позднее 15.08.2023г, в офисах продаж и обслуживания клиентов АО «Энергосбыт Плюс». Получение приза в денежном эквиваленте не предусмотрено. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно получить по телефону 8 (800) 700-10-32 и (или) на сайте Пермского филиала «Энергосбыт Плюс» в разделе «Акции для клиентов».

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания».

Количество клиентов (домохозяйств), получающих от компании платежные документы, - около 7 млн, количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, - около 180 тыс. Всего в зонах обслуживания «Т Плюс» проживает около 16 млн человек.

«ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к компании жителя или предприятия.

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»

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