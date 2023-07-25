После взрыва газа в нижнекамской пятиэтажке возбуждено уголовное дело

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по факту взрыва бытового газа в Нижнекамске в жилой пятиэтажке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Татарстана Фото: МЧС Татарстана

Напомним, инцидент случился сегодня, 25 июля, утром на проспекте Вахитова. Взрыв произошел в одной из квартир на первом этаже дома, после этого начался пожар. Отмечается, что в результате ЧП получил травмы и ожоги 26-летний мужчина. Его доставили в больницу.

В СКР считают, что перед взрывом мужчина вышел на балкон покурить, а после него его выбросило на улицу ударной волной. Уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ).

"Ъ-Казань"