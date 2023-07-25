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Коммерсантъ FM
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В Курской области супруги получили 17 и 13 лет лишения свободы за госизмену и подготовку диверсий

Курский областной суд вынес приговор супружеской паре Сидоркиных, признав их виновными в государственной измене и приготовлении к диверсии (ст. 275 УК РФ и ч.1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ). 50-летнему мужчине назначено 17 лет лишения свободы с отбыванием трех лет в тюрьме, а остальной части — в колонии строгого режима и штраф в размере 450 тыс. руб. 41-летняя женщина приговорена к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 350 тыс. руб.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, уголовное дело против супругов рассматривалось с конца мая коллегиальным составом суда в закрытом судебном заседании. Его суть там не раскрыли. Известно, что мужчина обвинялся в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Расследованием уголовного дела занималось управление ФСБ по Курской области. В июне в ведомстве сообщали о задержании бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса, которые являются агентами Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Им вменялась передача иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники, используемых вооруженными силами России, а также подготовка к совершению взрывов на железной дороге в Курской и Белгородской областях

Сергей Толмачев, Воронеж

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