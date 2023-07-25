Уголовное дело возбуждено из-за ДТП с туристами на дороге к Каракольским озерам

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия с туристами в Республике Алтай. Грузовой автомобиль «ГАЗ-66», перевозивший неорганизованную группу туристов, опрокинулся в районе устья реки Тура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление ГОЧС и ПБ по Республике Алтай Фото: Управление ГОЧС и ПБ по Республике Алтай

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением. В результате происшествия из 16 туристов 11 получили травмы, в том числе дети. Один пассажир погиб, уточнили в Управлении ГОЧС и ПБ по Республике Алтай.

Сообщение о ДТП поступило спасательным службам около 9:00 местного времени. Пострадавшим оказана первая помощь, все они доставлены в местную больницу.

В правительстве региона отметили, что «каких-либо решений, связанных с возможным запретом проезда на Каракольские озера, о которых пишут некоторые СМИ, на данный момент нет».

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Оксана Павлова