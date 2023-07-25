Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Поставкой поездов для Индии займется вагоноремонтный завод из Бурятии

Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (ЛВРЗ, филиал АО «Желдорреммаш») примет участие в реализации международного проекта российского «Трансмашхолдинга» и индийской Rail Vikas Nigam Limited. Как сообщает пресс-служба правительства Бурятии, об этом стало известно 25 июля в ходе визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Улан-Удэ.

«Международное соглашение было подписано сегодня в Нью-Дейли. Российская сторона займется поставкой и обеспечит сервисное обслуживание поездов для нужд железных дорог Индии. Мощности ЛВРЗ будут дополнительно задействованы в рамках реализации проекта»,— уточняется в сообщении.

Отмечается также, что АО «Желдорреммаш» создаст дополнительно 1,8 тыс. рабочих мест, 600 из них — в Улан-Удэ. Это позволит поднять коэффициент готовности и реализовать российско-индийское соглашение.

Влад Никифоров, Иркутск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...