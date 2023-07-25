Поставкой поездов для Индии займется вагоноремонтный завод из Бурятии

Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (ЛВРЗ, филиал АО «Желдорреммаш») примет участие в реализации международного проекта российского «Трансмашхолдинга» и индийской Rail Vikas Nigam Limited. Как сообщает пресс-служба правительства Бурятии, об этом стало известно 25 июля в ходе визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Улан-Удэ.

«Международное соглашение было подписано сегодня в Нью-Дейли. Российская сторона займется поставкой и обеспечит сервисное обслуживание поездов для нужд железных дорог Индии. Мощности ЛВРЗ будут дополнительно задействованы в рамках реализации проекта»,— уточняется в сообщении.

Отмечается также, что АО «Желдорреммаш» создаст дополнительно 1,8 тыс. рабочих мест, 600 из них — в Улан-Удэ. Это позволит поднять коэффициент готовности и реализовать российско-индийское соглашение.

Влад Никифоров, Иркутск