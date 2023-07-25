Один из жителей загоревшегося дома в Нижнекамске ранее уже обещал взорвать пятиэтажку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По данным источника, мужчина жил вместе с сыном. Оба они регулярно пьют алкоголь, а потом ведут себя неадекватно и матерятся. «Особенно отец — недавно скидывал мусор на чужие машины, полгода назад грозил соседям расправой. Тогда семью "навещали" газовики и полиция»,— уточняет канал.

Напомним, инцидент произошел сегодня утром в доме 11 по проспекту Вахитова. В результате в здании выбило окна на нескольких этажах и двери подъезда. Отмечалось, что во время взрыва пострадали два человека.

"Ъ-Казань"