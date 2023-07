По следу «Улисса»

Продолжая рассказ о часовых новинках 2023 года, негоже пройти мимо популярной в наших палестинах марки Ulysse Nardin. Небольшая компания, полтора года назад отпущенная модной корпорацией Kering на вольные хлеба, блеснула разными гранями мастерства, позволив автору вспомнить молодость и освежить знакомство с бессмертным романом, из которого утащены названия глав.

Сцилла и Харибда

Слава смелого экспериментатора закрепилась за Ulysse Nardin в начале нулевых с дебютом модели Freak, которую называли «часами без стрелок, заводной коронки и циферблата». За последующие 20 лет публика привыкла к том, что механические часы могут обходиться без этих элементов (да и вообще слабо напоминать часы), но тогда это было в новинку. Отчетливо помню, что увлечение богатых российских клиентов сумасбродной механикой (тогдашнему владельцу Ulysse Nardin Рольфу Шнайдеру хватило самоиронии назвать новинку «Уродец») началось именно с Freak.

Традиционно слава создания этой модели отдавалась чудаковатому, как и положено увлеченному часовщику и вдобавок философу Людвигу Охслину, который стал настоящей находкой для Шнайдера, с нуля возродившего марку после «кварцевой революции». С начала 90-х сокровищницу высокого часового искусства пополняли разработки Охслина для Ulysse Nardin — вечные календари и часы со вторым часовым поясом с интуитивно понятной установкой показаний, фантастически космогоническая «Трилогия времени», репетиры с жакемарами (движущимися в момент боя на циферблате фигурами), а после выхода Freak его окончательно причислили к гениям. Для меня было полной неожиданностью встретить в пресс-материалах Ulysse Nardin упоминание о Кароль Форестье, которой, как утверждает релиз, принадлежала новаторская идея часов. Это имя в 2001 году ничего не сказало бы даже часовым инсайдерам: публичная известность к ней пришла спустя десятилетие, когда она возглавила в доме Cartier направление haute horlogerie, ныне ликвидированное. Сейчас госпожа Форестье трудится главной часовщицей TAG Heuer. Увижу — обязательно спрошу о ее роли в появлении Freak.

Итак, что же сделал Людвиг с подачи Кароль? Прежде всего поражал движущийся по окружности с периодом 60 минут золотой мост сложной архитектуры, служивший указателем минут, при этом на нем смонтированы узел спуска и колесная передача (отсюда — «часы без стрелок»). Функционал заводной коронки разделен между двумя вращающимися безелями: один из них, с внешней стороны, отвечает за коррекцию показаний, второй, на задней крышке — за подзавод. Характеристика «без циферблата» относится к часовой стрелке: она представляет собой метку на вращающемся с периодом 12 часов диске, который по существу является внешней крышкой механизма. Не так эффектно, как две первые особенности, но тоже новаторски.

Для знатоков также было важно, что спусковой механизм Freak впервые выполнен из монокристаллического кремния, не требующего смазки и почти идеально соответствующего требованиям часовщиков. Опыты с кремнием тогда только начинались и термин silicium был абсолютной экзотикой.

За 22 года существования Freak претерпели массу изменений. К числу главных я отношу появление «парящего» карусельного турбийона на «хвосте» подвижного моста (в 2010 году в модели Freak Diavolo) и системы автоподзавода Grinder с гибкими «лезвиями» (модель 2018 года Freak Vision). В 2019 году дебютировала упрощенная модель Freak X с обычной заводной коронкой. Freak X стоят более чем вдвое дешевле и оттого надолго останутся в производственной программе, но из-за наличия заводной коронки, нарушающей симметрию изначально задуманных идеально круглыми часов, воспринимаются ценителями неоднозначно. Впрочем, для начинающих коллекционеров они будут отличным выбором.

На выставке Watches & Wonders Geneva 2023 марка показала обновленную основную модель. Теперь она называется Freak One. Сохранив все конструктивные особенности классического «Уродца» с учетом позднейших усовершенствований, она оснащается мануфактурным механизмом повышенной до 3 Гц частоты (21600 полуколебаний в час) с системой автоподзавода Grinder, обеспечивающей впечатляющий 90-часовой запас хода, и «парящим» карусельным турбийоном. Кремниевый узел спуска и балансовая пружина из кремния с алмазным покрытием DIAMonSIL (используется с 2008 года). Чуть более компактный корпус диаметром 44 мм (-1 мм в сравнении с предшественниками) и толщиной 12 мм выполнен из титана с черным DLC-покрытием, внешний безель, служащий для коррекции показаний — из розового золота с ухватистыми углублениями для пальцев. Из него же сделан мост минутной стрелки. Видимая сквозь сапфировое стекло черная верхняя крышка механизма, включая диск указателя часов, украшена концентрической гравировкой «солнечные лучи», что в сочетании с новой формой моста очень осовременило облик модели.

Особенно приятно, что сохранилась рекомендованная розничная цена — 65 тыс. швейцарских франков (русскоязычная версия сайта Ulysse Nardin указывает цену 6,36 млн руб., хотя я сильно сомневаюсь, что кому-то удастся купить Freak One за российскую валюту). Разумеется, это недешево, но не для обновленных авангардных часов, уже получивших иконический статус. Кроме того, как я упомянул выше, для жаждущих приобщиться к легенде существуют титановые, без золотых элементов Freak X за 25 тыс. франков (2,45 млн руб.).

Циклопы

We Xplore. We Xcite. We Xist. We are Ulysse («Мы — исследуем. Мы — возбуждаем. Мы — существуем. Мы — Улисс»).

Трескучий, с аллитерацией на «экс» слоган Ulysse Nardin, придуманный в период пребывания марки в составе Kering (2014–2022 годы), в рекламе больше не используется: теперь в нелегком ремесле продвижения бренд полагается на мужественные изображения экстремальных спортсменов и исследователей, назначенных послами марки и называемых «улиссами». Впрочем, вполне материальный след в продукции компании полюбившийся кому-то «Х» оставил. Форму этой литеры придали мостам скелетированных часов, лишенных циферблата — вышло действительно ярко и запоминающееся. Другой вопрос, что маркетологи и дизайнеры подошли к вопросу формально: на некоторых X-моделях литера просто нарисована на циферблате, а на вышеупомянутых Freak X ее нет совсем.

Уже после Watches & Wonders 2023 Ulysse Nardin представила несколько моделей коллекции Diver, объединяющей часы с водонепроницаемыми от 200 м корпусами. В частности, ко Всемирному дню океанов, который отмечается в начале июня, выпущена пара X-моделей Azure с элементами оформления и каучуковыми ремешками лазурно-голубого цвета. Выглядят они современно и задорно.

В первую очередь внимание привлекают скелетированные Diver X Skeleton Azure с Х-образными мостами в черненом титановом корпусе диаметром 44 мм. Просят за них 25 тыс. франков (2,45 млн руб.).

Для желающих сэкономить есть Diver Net Azure со штампованной литерой «X» на сплошном черном циферблате. Степень водонепроницаемости 44-миллиметрового корпуса по сравнению со скелетоном поднята с 200 м до 300 м. Безель у обеих моделей выполнен из материала Carbonium, то бишь углеродного волокна (карбона). Однако за счет использования для корпуса более дешевой нержавеющей стали (также с черным покрытием) и отсутствия визуального эффекта транспарентности, характерной для скелетонов, цену Diver Net Azure удалось сбросить до 11,9 тыс. франков (1,67 млн руб.). Ну, а как? Выживанию любимой марки должны способствовать все ее многочисленные отечественные симпатизанты, а не только начальники разнообразных УВД. Придется раскошелиться, господа!

Юрий Хнычкин