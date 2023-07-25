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«Россети Тюмень» направили более 170 млн рублей на реконструкцию ЛЭП в Югре

«Россети Тюмень» провели реконструкцию высоковольтной линии электропередачи в Сургутском районе ХМАО-Югры. ЛЭП проходит через труднодоступную и заболоченную местность и обеспечивает электроэнергией компрессорную станцию магистрального газопровода «Уренгой – Челябинск» компании «Газпром». Стоимость инвестпроекта превысила 170 млн рублей.

В ходе работ энергетики проложили 23 км нового электропровода массой более 10 тонн и установили 16 опор, каждая из которых – высотой с 10-этажный дом. Для большей устойчивости металлические конструкции установлены на свайные и трубные фундаменты, забитые в землю на глубину до 15 метров. Специалисты также смонтировали на ЛЭП более 3 км нового грозотроса, почти 1,9 тысячи изоляторов и 158 гасителей вибрации. Чтобы сохранить разнообразие орнитологических видов северных территорий, установлено 345 птицезащитных устройств.

Реконструкция высоковольтной линии электропередачи 110 кВ «Пыть-Ях – Восточный/Восточный – Угутский IV» проведена в рамках инвестиционной программы компании «Россети Тюмень». Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения инфраструктуры, обеспечивающей транспортировку голубого топлива с месторождений Западной Сибири на Урал.

АО «Россети Тюмень»

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