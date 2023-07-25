В Забайкалье возобновлены полеты по льготным рейсам

Авиаперелеты в труднодоступные населенные пункты Забайкалья возобновятся с 27 июля, билеты уже доступны для приобретения. Как сообщило региональное министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта, перевозчик «Аэросервис» будет выполнять рейсы под «гарантийные обязательства» правительства Забайкалья.

«С 27 июля пассажиры смогут удобно и быстро добраться до труднодоступных населенных пунктов края, вылеты в которые ранее были временно приостановлены по причине недостаточности финансирования. Денежные средства на возобновление авиаперелетов будут выделены по поручению правительства региона из краевого бюджета. Сумма определена, сейчас решается вопрос по источнику финансирования»,— уточняется в сообщении министерства.

В полетную программу вошли перелеты из Читы в Газимурский завод, Краснокаменск, села Красный Чикой, Кыра, Менза, Усть-Каренга, Тунгокочен и Юмурчен.

21 июля «Аэросервис» прекратил перелеты по указанным направлениям из-за отсутствия их финансирования из регионального бюджета. Перевозчик при этом неоднократно информировал региональные власти о возможном прекращении полетов.

Влад Никифоров, Иркутск