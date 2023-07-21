В Забайкалье прекратили полеты по социальным маршрутам из-за нехватки средств в бюджете

В Забайкальском крае перевозчик «Аэросервис» прекратил полеты по семи социальным маршрутам из-за отсутствия их финансирования из регионального бюджета. Как сообщает министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья, в настоящий момент «ведется определение источника финансирования», чтобы возобновить рейсы.

«Внутрирегиональные авиаперевозки выполнялись по специальному тарифу, позволяющему жителям края приобретать доступные билеты по доступной цене, кроме того, за счет бюджетных средств компенсировалась часть стоимости перелета. Выделенные для этих целей средства на 2023 год закончились в связи с повышением тарифа и высоким спросом на перелеты»,— уточняется в сообщении.

В министерстве также отмечают, что социальные рейсы в отдаленные территории были запущены в апреле этого года. Ранее они не выполнялись из-за проблем с обслуживанием взлетно-посадочных полос на местных аэродромах.

В «Аэросервисе» в разговоре с «Ъ» уточнили, что предприятие «неоднократно информировало региональные власти о возможном прекращении полетов», при этом перевозчик «готов возобновить рейсы, если вопрос с финансированием будет решен».

Социальные рейсы в Забайкалье выполнялись из Читы в такие населенные пункты, как Газимурский Завод, Мензу, Краснокаменск, Кыру, Тунгокочен, Усть-Каренгу, Юмурчен.

Влад Никифоров, Иркутск