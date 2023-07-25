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Коммерсантъ FM
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Защита Ищенко опровергла решение экс-кандидата в губернаторы отрицать вину по уголовному делу

Бывший кандидат в губернаторы Приморского края Андрей Ищенко, едва не победивший на выборах 2018 года, по-прежнему признает вину по обоим уголовным делам. Об этом сегодня, 25 июля, сообщил «Ъ» его защитник Максим Чихунов.

Андрей Ищенко в 2021 году

Андрей Ищенко в 2021 году

Фото: @ishchenko.as

Андрей Ищенко в 2021 году

Фото: @ishchenko.as

Ряд информагентств со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края сообщили, что Андрей Ищенко отказался от признания вины по уголовному делу о мошенничестве при строительстве жилого дома во Владивостоке.

«Позиция Ищенко не изменилась. Он признает вину по обоим уголовным делам, а по второму заключил досудебное соглашение о сотрудничестве»,— сказал «Ъ» защитник экс-кандидата в губернаторы Максим Чихунов. По его словам, в ходе состоявшегося сегодня судебного заседания Андрей Ищенко выразил несогласие с одним из документов, представленных гособвинением. «На уточняющий вопрос судьи "Так вы признаете вину?" Ищенко подтвердил, что признает. Тем не менее суд ему предоставил время для уточнения позиции и знакомства с материалами дела»,— рассказал «Ъ» господин Чихунов. Следующее заседание суда по первому уголовному делу назначено на 31 июля.

В Первомайском райсуде Владивостока слушается первое уголовное дело Андрея Ищенко. Ему вменяется в вину совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие считает, что в период с декабря 2016 года по июнь 2021 года обвиняемый заключил с гражданами договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома во Владивостоке по улице Сафонова, д. 7, но в эксплуатацию объект так и не был введен. Размер причиненного 179 потерпевшим ущерба оценивается более чем в 380 млн руб.

По второму уголовному делу Андрей Ищенко обвиняется по ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан). По версии следствия, глава ООО «Строительная компания специализированный застройщик "Аврора-Строй"» заключил с двумя физическими лицами договоры на участие в долевом строительстве жилых помещений в том же доме 7 по улице Сафонова во Владивостоке.

В сентябре 2018 года господин Ищенко, тогда депутат регионального парламента, баллотировался в губернаторы Приморского края от КПРФ и вышел во второй тур вместе с врио главы региона единороссом Андреем Тарасенко. Коммунист лидировал после обработки 95% бюллетеней, но в последний момент господин Тарасенко вырвался вперед. В итоге результаты выборов были признаны недействительными из-за нарушений, а президент Владимир Путин назначил на пост врио главы Приморья сахалинского губернатора Олега Кожемяко.

Алексей Чернышев, Владивосток

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