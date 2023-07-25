Завершено расследование дела депутата новосибирского заксобрания Владимира Лаптева

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении депутата законодательного собрания от «Единой России», бывшего сенатора Владимира Лаптева. Как рассказали «Ъ-Сибирь» в региональном управлении Следственного комитета, парламентарию вменяется ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и два эпизода ст. 159 УК РФ (мошенничество). Детально фабула обвинения не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Дело поручено рассматривать судье Октябрьского суда Евгении Захаровой. В аккаунте судов Новосибирской области «Вконтакте» указывается, что слушания пройдут в особом порядке, так как обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Ранее защита депутата заявляла о его невиновности.

Владимира Лаптев задержали в сентябре 2022 года и по решению суда заключили под стражу. Следственные органы предъявили парламентарию обвинение в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Сумма взятки, которая фигурирует в деле, по данным источника «Ъ-Сибирь, составляет 894 тыс. руб. В последующем список обвинений расширился.

В июне 2023 года суд по ходатайству следствия изменил Владимиру Лаптеву меру пресечения. Из СИЗО депутата перевели под домашний арест. По данным реготделения «Единой России», членство Владимира Лаптева в партии было приостановлено.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев