ХК «Сибирь» переехала на новую ледовую арену

Хоккейная команда «Сибирь» переехала на новую ледовую арену, построенную в Новосибирске. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба. «Нам выпала честь открывать новый дворец и проводить новый сезон с чистого листа в новом дворце»,– сказал гендиректор ХК «Сибирь» Кирилл Фастовский.

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Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что первая игра на новом ЛДС состоится 7 сентября. Тестовые хоккейные матчи пройдут в августе.

О получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию областные власти сообщили в декабре 2022 года.

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Оксана Павлова