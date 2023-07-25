Константин Звоник назначен главой Фонда медицинского страхования Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о назначении на должность главы Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Константина Звоника. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Господин Звоник вступит в должность со среды, 26 июля. Ранее, с 2021 года, он занимал должность спецпредставителя губернатора Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что новым зампредом комитета финансов Смольного назначена Валентина Пуганова. Ранее она занимала должность начальника управления прогнозирования и составления бюджета.

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