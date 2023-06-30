Новым зампредом комитета финансов Смольного назначена Валентина Пуганова

На пост заместителя председателя комитета финансов Санкт-Петербурга назначена Валентина Пуганова, ранее занимавшая должность начальника управления прогнозирования и составления бюджета. Об этом 30 июня сообщает «Закс.ру». Список руководителей с включением в него госпожи Пугановой также обновился на сайте комитета.

На посту замглавы комитета чиновница займется координацией деятельности бюджетной политики в сфере социальной защиты населения, культуры, молодежной политики и спорта, а также в сфере здравоохранения и образования.

В комитет финансов Смольного Валентина Пуганова работает с 2009 года.

«Ъ-СПб» писал, что ранее занимавшая пост заместителя главы комитета финансов администрации Санкт-Петербурга Светлана Шустрова поменяла место работы в Смольном, перейдя на аналогичную должность заместителя в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

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