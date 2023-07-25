Ридаль Саетов покинул должность главы минстроя Башкирии

Как стало известно «Ъ-Уфа», Ридаль Саетов покинул должность исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии. Недавно он попрощался с коллективом. Причины отставки неизвестны.

Исполняющим обязанности руководителя министерства господин Саетов был назначен в апреле текущего года. До этого он был советником главы Башкирии по инвестиционной деятельности и инфраструктурным проектам.

Новый исполняющий обязанности руководителя минстроя республики, по данным источников «Ъ-Уфа», пока не назначен.

Олег Вахитов

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