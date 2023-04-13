Ридаль Саетов назначен и. о. министра строительства и архитектуры Башкирии

Как стало известно «Ъ-Уфа», исполняющим обязанности руководителя министерства строительства и архитектуры республики назначен советник главы Башкирии по инвестиционной деятельности и инфраструктурным проектам Ридаль Саетов. Ранее господин Саетов курировал крупные региональные инфраструктурные проекты, среди которых строительство инженерных сетей в Забелье, программа комплексного развития сельских территорий.

С октября 2020 года министром строительства и архитектуры Башкирии был Рамзиль Кучарбаев. В феврале 2021 года он был задержан. Вместе с вице-премьером, главой МинЖКХ республики Борисом Беляевым господин Кучарбаев является подсудимым по уголовному делу в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Олег Вахитов

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