Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме в Нижнекамске

Прокуратура Нижнекамска проводит проверку по факту взрыва газа в многоэтажном доме. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Татарстана Фото: МЧС Татарстана

Напомним, инцидент произошел сегодня утром в доме 11 по проспекту Вахитова. В результате в здании выбило окна на нескольких этажах и двери подъезда. Согласно сообщению ТАСС со ссылкой на экстренные службы, пострадали два человека.

На место ЧП выезжал зампрокурора города Руслан Минибаев. Детали ЧП выясняются. Ведомство проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. По результатам примут меры прокурорского реагирования.

"Ъ-Казань"