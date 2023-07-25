Группа «Квант» выпустила 1 млн телевизоров в 2022 году на воронежской и зеленоградской площадках

Группа «Квант» Михаила Етонова по итогам 2022 года выпустила 1 028 000 штук телевизоров, среди которых в частности телевизоры марок Xiaomi, TCL, DEXP, BBK, Hartens. Об этом рассказали в правительстве Воронежской области. «Объем выручки в 2022 году составил 7,2 млрд руб. и должен достигнуть 12 млрд руб. по итогам 2024 года»,— подчеркнули в облправительстве. Там уточнили, что планируемый объем выпуска — 1,3-1,5 млн штук телевизоров в год.

Отметим, что на заводах компании «Квант» в Воронежской и Московской областях недавно началось производство умных телевизоров под брендом Razz, который принадлежит одному из крупнейших маркетплейсов Wildberries, сообщал «Ъ». Ожидается, что интернет-магазин будет продавать семь моделей диагональю до 65 дюймов.

Также входящее в ГК «Квант» воронежское ООО «Синоквант», напомним, анонсировало строительство завода по производству телевизоров в расположенной под Воронежем особой экономической зоне «Центр» в 2020 году. Структура ГК получила статус резидента ОЭЗ. Объем инвестиций в строительство предприятия после ряда корректировок оценивался в 1,8 млрд руб. Площадь участка — 8 га, проектная мощность предприятия — 1 млн телевизоров в год.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Квант» зарегистрировано в 2016 году в Зеленограде для производства телевизионных приемников, включая видеомониторы и видеопроекторы. Уставный капитал — 126 млн руб. 100% долей напрямую и через ООО «Квант–Сервис» принадлежат гендиректору Михаилу Етонову. Общая площадь производственных помещений «Квант» в Воронеже, по собственным данным компании, составляет 29,5 тыс. кв. м, в Зеленограде — 1,2 тыс. кв. м. Сборочные мощности в Зеленограде — до 1 500 ТВ в смену, в Воронеже — до 2 000 ТВ в смену. Также в Воронеже у «Кванта» налажено литье пластмасс, производство сетевых кабелей, а также производство упаковки, покраска, сушка и тампопечать. Складские помещения составляют 1 200 паллето-мест в Зеленограде и 2 500 паллето-мест в Воронеже.

О проекте «Кванта» в ОЭЗ «Центр» читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова, Егор Ардашев