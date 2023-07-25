Россия построит для Индии 120 поездов дальнего следования

Крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта Трансмашхолдинг подписал акционерное соглашение с индийской компанией Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) о создании совместного предприятия Kinet Railway Solutions ltd. Новая компания займется поставкой и обслуживанием поездов Vande Bharat в Индии.

О подписании соглашения премьер-министру России Михаилу Мишустину рассказал гендиректор Трансмашхолдинга Кирилл Липа во время посещения Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода. Согласно документу, всего будет произведено 120 электропоездов дальнего следования со спальными местами. Производство подвижного состава запустят на территории Индии, в городе Латуре, в течение пяти лет с момента подписания договора. Сервисное обслуживание техники будет осуществляться в течение 35 лет.

Как уточняет «Интерфакс», российская сторона будет владеть 75% создаваемого совместного предприятия, а индийская — 25%. Гендиректор Трансмашхолдинга отметил, что компания совместно с коллегами из индийских железных дорог выиграли самый большой тендер за всю историю железной дороги — на $6,5 млрд. Следующим этапом реализации проекта должно стать подписание контракта с «Индийскими железными дорогами».

Трансмашхолдинг — крупнейший в России разработчик и производитель современного моторвагонного подвижного состава. Компания занимается, в частности, созданием дизайна подвижного состава и цифровых систем управления движением. Поставляет пассажирские поезда и вагоны, поезда метро, локомотивы, двигатели и компоненты железнодорожным операторам и производителям в 30 странах.

Милена Костерева