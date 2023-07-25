Доля просроченной задолженности в сегменте автокредитования в Сибири составила 5%

По итогам первого полугодия 2023-го просрочка в сегменте автокредитования достигла 5% как в денежном, так и в количественном выражении. Ситуация выглядит достаточно стабильной и не вызывает обеспокоенности, сообщили «Ъ-Сибирь» в саморегулируемой организации «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Риски возможны в сегменте кредитования на покупку поддержанных автомобилей, дефолт по которым значительно выше. «С точки зрения вероятности невозврата автокредита такие заемщики рассматриваются как более рискованные», - прокомментировали эксперты..

Впрочем, отмечается также переток «хороших» клиентов в сегмент подержанных авто, которые отказались от покупки нового автомобиля в пользу поддержанного. По словам экспертов, более половины автокредитов в Сибири сегодня выдается именно на подержанные автомобили на фоне дефицита поддержанных и новых автомобилей привычных марок.

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Лолита Белова