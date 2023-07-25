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обновлено 08:46

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 25 июля

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

08:24. МЧС сообщает об обстреле поселка Теткино Глушковского района Курской области. Жителей просят проследовать в укрытия.

07:11. РСЧС: ведется обстрел села Козинка Грайворонского горокруга Белгородской области.

04:36. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили противопехотные мины направленного действия по периметру Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава агентства Рафаэль Гросси. По его словам, они не навредят станции в случае детонации.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 24 июля

В Курской области создано более 100 добровольных народных дружин. В них записались более…

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