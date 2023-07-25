За прошедшие сутки со стороны Украины по Белгородской области выпущено 80 снарядов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал информацию о нанесенных ВСУ ударах по региону за 24 июля. По его данным, было выпущено 80 снарядов, пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено десять артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — пять, по селу Нехотеевка — три. В селе Красный Хутор противник сбросил с беспилотников три взрывных устройства, в селе Наумовка — два.

В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера сбросили два взрывных устройства.

В Волоконовском районе из миномета обстреляна окраина хутора Старый, зафиксировано семь прилетов.

В Грайворонском горокруге по окраине села Козинка выпущено пять минометных и шесть артиллерийских снарядов.

В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли село Репяховка и окраину поселка Прилесье — зафиксировано 11 и 6 прилетов соответственно. Село Графовка атаковали с помощью дрона-камикадзе, в селе Поповка с БПЛА сбросили два неустановленных взрывных устройства.

В Шебекинском горокруге по селу Новая Таволжанка выпущено четыре минометных снаряда, по селу Муром и хутору Стадников — по два, по МАПП «Шебекино» — девять.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляциях.

Мария Старикова