OZON Travel: россияне считают США и Францию наиболее опасными для путешествий странами

Большинство россиян боятся выбирать для путешествий США (53%), Францию (49%) и Мексику (48%), следует из результатов опроса Группы Ренессанс страхование и OZON Travel, которые приводит РБК. Среди самых распространенных опасений при выборе страны для туризма — возникновение нового вируса и негативное отношение местных жителей.

Согласно опросу, помимо США, Франции и Мексики, наиболее опасными странами для туризма россияне считают Индию (47%) и Тунис (47%). Среди стран, которые кажутся жителям России наиболее безопасными, — Мальдивы (71%), Сейшелы (68%), ОАЭ (68%), Кипр (66%) и Китай (65%),

От путешествия заграницу 28% россиян останавливает страх появления нового вируса. 21% населения России пугают сложности с возвращением домой (такую причину чаще всего называли жители Москвы — 33%). Еще 11% переживают из-за негативного отношения местных жителей.

В 2023 году большинство россиян предпочитают путешествия по России, следует из опроса. На летний отдых внутри страны пришлось восемь из десяти бронирований на Ozon Travel. В пятерку наиболее востребованных направлений вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды. Самыми популярными зарубежными направлениями этим летом стали Армения, Турция, Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан.

К концу 2023 года объем гостиничного рынка России может составить 785 млрд руб., что на 10% больше год к году. Некоторые эксперты считают, что рост рынка может быть еще больше — до 25%, причины: сокращение возможностей заграничного отдыха у россия и приток туристов из Китая и Ирана.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отельеры открывают поток».

Милена Костерева