Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

OZON Travel: россияне считают США и Францию наиболее опасными для путешествий странами

Большинство россиян боятся выбирать для путешествий США (53%), Францию (49%) и Мексику (48%), следует из результатов опроса Группы Ренессанс страхование и OZON Travel, которые приводит РБК. Среди самых распространенных опасений при выборе страны для туризма — возникновение нового вируса и негативное отношение местных жителей.

Согласно опросу, помимо США, Франции и Мексики, наиболее опасными странами для туризма россияне считают Индию (47%) и Тунис (47%). Среди стран, которые кажутся жителям России наиболее безопасными, — Мальдивы (71%), Сейшелы (68%), ОАЭ (68%), Кипр (66%) и Китай (65%),

От путешествия заграницу 28% россиян останавливает страх появления нового вируса. 21% населения России пугают сложности с возвращением домой (такую причину чаще всего называли жители Москвы — 33%). Еще 11% переживают из-за негативного отношения местных жителей.

В 2023 году большинство россиян предпочитают путешествия по России, следует из опроса. На летний отдых внутри страны пришлось восемь из десяти бронирований на Ozon Travel. В пятерку наиболее востребованных направлений вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды. Самыми популярными зарубежными направлениями этим летом стали Армения, Турция, Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан.

К концу 2023 года объем гостиничного рынка России может составить 785 млрд руб., что на 10% больше год к году. Некоторые эксперты считают, что рост рынка может быть еще больше — до 25%, причины: сокращение возможностей заграничного отдыха у россия и приток туристов из Китая и Ирана.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отельеры открывают поток».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...