Кандидат в новосибирские губернаторы от КПРФ собрал подписи для прохождения муниципального фильтра

Депутат законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев представил в избирательную комиссию региона документы для регистрации в качестве кандидата в губернаторы. Он был выдвинут региональным отделением КПРФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

В числе документов подписи муниципальных депутатов и избранных глав для прохождения фильтра. «У нас собран полный пакет, максимальное количество для сдачи - это 269 подписи»,- сообщил «Ъ-Сибирь» господин Яковлев. По его словам, около 80% подписавшихся являются депутатами от КПРФ или были избраны при ее поддержке. Кроме того, в числе поддержавших кандидата в губернаторы от Компартии есть независимые депутаты, представители ЛДПР, партии «Справедливой Россия - Патриоты - За правду» (СРЗП), ЛДПР, «Единой России» (ЕР).

Как сообщал «Ъ-Сибирь», 20 июля региональный избирком принял документы от кандидата Евгения Лебедева (ЛДПР), 21 июля – от Владислава Плотникова (СРЗП), 24 июля - от Андрея Травникова (ЕР). Кроме того, за пост губернатора намерен побороться кандидат от «Коммунистов России» Андрей Щукин. Срок подачи документов на регистрацию завершится 26 июля.

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Валерий Лавский