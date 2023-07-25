Годовая инфляция в июне в Новосибирской области увеличилась до 1,57% после 0,59% в мае

В июне инфляция в Новосибирской области составила 1,57% против 0,59% в мае, сообщает Сибирское ГУ Банка России. В целом в регионе этот показатель оказался ниже, чем по Сибирскому федеральному округу (2,86%) и по России (3,25%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Регулятор отмечает, что снижение цен на продовольственные товары замедлилось в годовом выражении до 1,58% с 2,61% в мае. Ряд продуктов в июне оставались дешевле, чем год назад. «Например, сахар. Его цена в годовом сопоставлении продолжила снижаться, но медленнее, чем в мае. Из-за неблагоприятных погодных условий в странах-производителях на мировом рынке сократилось предложение сахара, и, как следствие, выросли цены на него. Корректировка цен вслед за мировыми привела к замедлению снижения цен на сахар на российском рынке», - рассказал начальник экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгений Хацкевич.

В тоже время, по данным ведомства, из-за ослабления рубля выросли цена на импортные фрукты: апельсины, лимоны. Также отмечается подорожание огурцов.

Цены на непродовольственные товары в июне выросли в годовом выражении на 0,50% после снижения на 0,80% в мае. Как отмечает Сибирское ГУ банка РФ, спрос на моторное топливо на оптовом рынке превышал предложение из-за ожиданий корректировки демпферного механизма и ремонта некоторых нефтеперерабатывающих заводов. В результате ускорился годовой рост цен на бензин. Как ранее писал «Ъ-Сибирь», розничные цены на бензин марки АИ-92 и АИ-95 на прошлой неделе выросли на 1% (на 47 копеек и 49 копеек соответственно), за год – с июля 2022-го по июль 2023-го стоимость возросла на 5% (на 2 руб.).

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Лолита Белова