В Петербурге за 2023 год открыли 13 новых общественных пространств

За первое полугодие 2023 года в Петербурге построили 13 новых общественных пространств. В результате на 16% выросло число мест для коллективного отдыха в городе, сообщает архитектурный портал «Ретрограду.нет».

По данным исследования, за декабрь 2022 года насчитали около 81 работающего пространства, а за июнь 2023 года — 94. По словам аналитиков, это небольшой рост, однако увеличилось число анонсированных проектов. К середине 2023 года их объем повысился на 54%.

Преимущественно все общественные пространства расположены в центре Петербурга. На первом месте Центральный район с общей суммой в 18 действующих проектов. Затем Петроградский с 14 пространствами. Заключительными в рейтинге оказались Адмиралтейский и Василеостровский районы с равным количеством — 13 проектов.

Меньше всего (по одному пространству) построили в Выборгском, Фрунзенском, Курортном, Красносельском и Петродворцовом районах. Невский пока остается единственным районом без мест для коллективного отдыха.

«В ближайшие годы список новых точек притяжения дополнится ожидаемыми петербуржцами проектами — общественно-деловое пространство с историческим парком на Охтинском мысе, Лофт-квартал Скороход, продолжение проекта на набережные реки Карповки»,— заявила главный редактор портала Мария Уралова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания «Главстрой Санкт-Петербург» создаст новую общественную зону площадью свыше 1,6 га в своем жилом комплексе «Юнтолово» в Приморском районе.

Елизавета Цветкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте