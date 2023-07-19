В ЖК «Юнтолово» в Петербурге появится общественная зона площадью 1,6 га

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» создаст новую общественную зону площадью свыше 1,6 га в своем жилом комплексе «Юнтолово» в Приморском районе, сообщила пресс-служба застройщика. Многофункциональное пространство, которое станет второй прогулочной аллеей квартала, появится на Юнтоловском проспекте к концу 2023 года.

Пространство появится между пятой и шестой очередью экорайона «Юнтолово», здесь будут организованы несколько спортивных зон, включая площадку для йоги, памп-трек, трюковая рампа для скейтбординга, зона с силовыми тренажерами. Также будет открыта кинологическая площадка для выгула и дрессировки собак.

Основную часть пространства займет инфраструктура для отдыха. Зеленые насыпные холмы будут покрыты натуральным газоном с деревьями и кустарниками. В южной части общественное пространство будет огибать участок велодорожки, соединяющий Юнтоловский проспект и социальные объекты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Сестрорецке откроется новое общественное пространство на берегу Южного водосливного канала.

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