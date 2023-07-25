Эксперты сообщили о кадровом голоде в ритейле

В Новосибирской области количество вакансий в сфере розничной торговли выросло за год (июнь к июню) на 63% (в целом по России – рост на 59%). В тоже время резюме было открыто на 20% меньше, чем год назад, сообщает hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Эксперты отмечают, что разрыв между потребностями работодателей и предложением от кандидатов растет – в регионе на вакансию в сфере ритейла приходится 2,4 резюме (при норме – 4,0–7,9 резюме на вакансию). В целом по стране конкуренция за кадры в сфере розничной торговли еще более жесткая: индекс составил 1,8 резюме на вакансию.

Наибольший спрос отмечен на продавцов-консультантов и продавцов-кассиров – на них приходится 66% вакансий в сфере ритейла. Также высок спрос на администраторов магазинов и торговых залов (12%), директоров магазинов и сетей магазинов (9%).

В целом по региону о серьезном дефиците кадров эксперты сообщили в начале июня. Тогда отмечалось, что индекс конкуренции за рабочие места составил 3,1 резюме на вакансию. В апреле он составил 4 резюме на вакансию при нормальном балансе на рынке 5-7,9 резюме на одну вакансию.

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Оксана Павлова