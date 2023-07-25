Госдепартамент США пообещал защитить Польшу от «экскурсии» ЧВК «Вагнер»

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер прокомментировал недавнее заявление Александра Лукашенко о желании базирующихся в его стране бойцах ЧВК «Вагнер» «сходить на экскурсию» в Польшу. Мэттью Миллер заявил, что НАТО защитит Польшу, а также назвал слова президента очередным «безответственным комментарием».

«Наш альянс с Польшей крепок. Польша — это член НАТО, и мы при необходимости будем защищать каждый дюйм территории НАТО»,— сказал Мэттью Миллер (перевод по ТАСС). «Скажу, что это очередное в серии безответственных комментариев Лукашенко»,— добавил он.

23 июля на встрече с президентом России Владимиром Путиным Александр Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» хотят «на Запад», «сходить на экскурсию» в Польшу, и в частности, в город Жешув. Этот город стал перевалочным пунктом для доставки вооружения на Украину. При этом Александр Лукашенко добавил, что отпускать ему их туда не хочется из-за «плохих настроений».

Подробнее — в материале «А он, мятежный, просит Жешув».

Анастасия Ларина