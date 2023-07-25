Рейтинг АТР
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9375 очков. 2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8795. 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6520. 4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4905. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4850. 6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4825. 7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4730. 8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3975. 9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3310. 10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3130. 11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2945. 12 (12). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2770. 13 (13). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2610. 14 (14). Томми Пол (США) — 2345. 15 (15). Борна Чорич (Хорватия) — 2225. 16 (17). Хуберт Хуркач (Польша) — 2195. 17 (18). Алекс де Минор (Австралия) — 2150. 18 (16). Лоренцо Музетти (Италия) — 1880. 19 (19). Александр Зверев (Германия) — 1755. 20 (21). Григор Димитров (Болгария) —1600… 47 (43). Роман Сафиуллин — 943… 69 (52). Аслан Карацев — 798... 85 (89). Павел Котов — 693… 93 (96). Александр Шевченко (все — Россия) — 632.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 9315 очков. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8845. 3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5465. 4 (4). Джессика Пегула (США) — 5395. 5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4865. 6 (6). Унс Джабир (Тунис) — 4846. 7 (7). Кори Гауфф (США) — 3390. 8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 3341. 9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3310. 10 (10). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3106. 11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3015. 12 (12). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2840. 13 (13). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2745. 14 (14) Вероника Кудерметова — 2570. 15 (15). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2560. 16 (16). Мэдисон Кис (США) — 2535. 17 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2315. 18 (18). Каролина Мухова (Чехия) — 2304. 19 (19). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2235. 20 (20). Елена Остапенко (Латвия) — 2165. 21 (21). Екатерина Александрова — 2125… 26 (24). Анастасия Потапова — 1785... 37 (37). Анна Блинкова — 1253… 63 (65). Анна Калинская — 903. 64 (66). Мирра Андреева — 900... 68 (69). Элина Аванесян — 889... 82 (78). Камилла Рахимова — 817... 98 (96). Анастасия Павлюченкова — 719… 101 (110). Диана Шнайдер — 677... 129 (246). Мария Тимофеева (все — Россия) — 580.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.