Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником. Президент выразил надежду на то, что сотрудники следственных органов своей работой «будет вносить свой вклад в обеспечение верховенства права и закона».

«Работать следователем — значит быть на стороне закона и справедливости, вести жесткую борьбу с коррупцией, экстремизмом и терроризмом, изобличать преступников, не допускать произвола, преследования невинных лиц, защищать права тех, кто пострадал от преступных посягательств»,— заявил президент в видеообращении. По его словам, именно так работают следователи в новых российских регионах.

Президент призвал работников следственных органов продолжать расследовать преступления «карателей, иностранных наёмников и неонацистов», а также «террористических актов против гражданского населения, представителей органов власти, общественных деятелей и журналистов».

День сотрудника органов следствия России отмечают с 2014 года. Этот день для праздника был выбран из-за указа Петра первого «О создании следственной канцелярии гвардии майора М. И. Волконского», подписанного 25 июля 1713 года.

Анастасия Ларина