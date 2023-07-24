Проходная расстановка

Завершившаяся в Ульяновской области регистрация кандидатов в депутаты регионального заксобрания выявила, что потери партий оказались небольшими — отказано в регистрации по спискам двум выдвиженцам КПРФ, двум от СРЗП и одному — от «Коммунистов России». В облизбиркоме отмечают, что на этот раз отказов в регистрации намного меньше, чем в предыдущих выборных кампаниях. Состав кандидатов показывает, что выборы в заксобрание обещают быть более яркими и конкурентными, чем предыдущие. В то же время ключевым фигурам «Единой России» нередко будут оппонировать малоизвестные соперники, что повышает шансы кандидатов от ЕР.Политологи полагают, что акцент политической борьбы на этот раз может сместиться от «Единой России» и КПРФ к противостоянию КПРФ с ЛДПР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В минувшее воскресенье, 23 июля, истек срок регистрации кандидатов в депутаты заксобрания Ульяновской области. Своих кандидатов, напомним, выдвинули шесть партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), «Новые люди» и «Коммунисты России». Партии «Родина» было отказано в заверении списков кандидатов в связи с нарушениями в предоставленных документах требований областного закона о выборах депутатов зак­собрания.

На минувшей неделе областная избирательная комиссия отказала в регистрации двум кандидатам по спискам КПРФ.Оба не указали имевшуюся ранее судимость (уже погашенную, у Сергея Богданова — за оскорбление военнослужащего, ч. 2 ст. 336 УК РФ; у Рустама Камалова — за мошенничество, ч. 1 ст. 159 УК РФ). Как пояснил «Ъ» председатель облизбиркома Юрий Андриенко, «это плохая работа партийных юристов, которые должны объяснить кандидатам, что погашенная судимость все равно должна указываться в подаваемых документах». Также было отказано в регистрации кандидату по спискам «Коммунистов России» Виктору Макарову, который сдал документы о доходах супруги с опозданием. По тем же основаниям Виктору Макарову отказано в регистрации в одномандатном округе. Двоих кандидатов лишились списки СРЗП: Людмила Самаринкина и Михаил Чекалин тоже не предоставили документы о доходах и имуществе своих супругов.

Главврач Чердаклинской районной больницы Илья Мидленко, первоначально выдвинутый «Коммунистами России» по Сенгилеевскому округу № 5, вообще отказался писать заявление о выдвижении ­кандидатом.

Впрочем, партии не понесли ощутимые потери — незарегистрированные кандидаты стояли в списках под вторыми-третьими ­номерами.

Таким образом, всего кандидатами в заксобрание по спискам партий зарегистрировано 199 человек (из 204 выдвиженцев), по одномандатным округам — 99 человек, из них только один самовыдвиженец — Сергей Моргачев. Если в этом году не были зарегистрированы только пять кандидатов, то в прошлые кампании отказов в регистрации было намного больше: в 2018 году отказано в регистрации 28 кандидатам, в 2013 году — 57 кандидатам. Юрий Андриенко объясняет это тем, что партии «поработали очень хорошо», кроме того, «теперь есть удобная и понятная форма электронной подачи документов, и сразу всем стало легче». Далее, по его словам, может быть только лишение регистрации по жалобам конкурентов по политической борьбе, «но уже только по решению суда».

Эти выборы в заксобрание имеют ряд особенностей, которые могут повлиять на их результаты. Так, на этот раз региональным законом отменены общеобластные «паровозы» (общеобластные партийные списки, в которых идущие под первым номером известные федеральные политики ранее могли помогать подтягивать голоса избирателей, а после избрания отказываться от мандата в пользу следующего по списку), вместо них введены территориальные партсписки (не более чем на два одномандатных округа), что лишало «паровозы» значимости. Тем не менее, партии используют в качестве «паровозов» лидеров общественного мнения. Так, в округе № 3 Сергею Рябухину будет противостоять депутат Госдумы, первый секретарь обкома КПРФ Алексей Куринный, а в округе № 11 Виктору Буту от ЛДПР будет противостоять Герой России Олег ­Лобунец.

ЛДПР, как уже сообщал «Ъ», заявив, что намерена получить максимально возможное количество мандатов, выставила сразу несколько территориальных «паровозов» — медийных политиков федерального масштаба: Виктора Бута и депутатов Госдумы Андрея Лугового и Владимира Кошелева (владельца одноименной стройкорпорации). Кандидатом по Димитровградскому округу и лидером списка по этой терргруппе идет известный политический консультант Эрнест ­Старателев.

Также особенностью стало то, что от реготделения партии «Новые люди» зарегистрированы кандидаты, среди которых ряд медийных личностей, общественных активистов, известных жителям региона: координатор движения «Зеленая Россия» Александр Брагин; эколог (экс-руководитель регионального управления Росприроднадзора) Александр Каплин; юрист и правозащитник Константин Толкачев; общественный активист, руководитель проекта «Многодетный креатив» Алексей Якушев; главврач горбольницы № 3 Ольга Свирид, в прошлом баллотировавшаяся в гордуму от «Справедливой России»; член Общественной палаты региона, руководитель IT-компании Глеб Асташенков, журналистка «Ульяновской правды» Валентина Никонова.

Анализ расклада сил кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам, показывает, что в большинстве округов, где имеются значимые фигуры «Единой России» (1, 2, 3, 4 и 5, а также 7, 8, 12 и 16 округа), противники других партий менее известны и менее раскручены. Между тем очень серьезная политическая борьба может развернуться в Димитровградском округе № 9, где от ЕР идет экс-мэр Димитровграда Алексей Кошаев, от КПРФ — действующий депутат, историк Габдулхак Мурзаханов, от «Новых людей» — Алексей Якушев, а от ЛДПР — политтехнолог Эрнест Старателев. Не менее жесткая борьба ожидается и в Железнодорожном округе № 15, где основная борьба развернется между детским врачом Юрием Супоней (КПРФ) и Матвеем Володарским (ЛДПР).

По мнению ульяновского политолога Николая Васина, интрига этих выборов в том, что впервые акцент партийной борьбы может сместиться от КПРФ и «Единой Россией» к противостоянию между ЛДПР и КПРФ.Господин Васин считает, что ЛДПР выбрала для себя удобную ситуацию и удобный регион, с губернатором-коммунистом. «ЛДПР сосредоточила в регионе большие ресурсы — и медийные, и финансовые. Безусловно, они постараются направлять их и против „Единой России“, но будут делать это осторожно, потому что „Единая Россия“ ей не по зубам, и с ней она предпочитает больше договариваться, а не бороться. А КПРФ — это традиционный противник ЛДПР со времен Владимира Жириновского. И сейчас для ЛДПР сложилась удобная ситуация — возможность критиковать исполнительную власть, зарабатывая дополнительные голоса, и не портить отношения с федеральной партией власти»,— отметил политолог.

Сергей Титов, Ульяновск