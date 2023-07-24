Проходная расстановка

Завершившаяся в Ульяновской области регистрация кандидатов в депутаты регионального заксобрания выявила, что потери партий оказались небольшими — отказано в регистрации по спискам двум выдвиженцам КПРФ, двум от СРЗП и одному — от «Коммунистов России». В облизбиркоме отмечают, что на этот раз отказов в регистрации намного меньше, чем в предыдущих выборных кампаниях. Состав кандидатов показывает, что выборы в заксобрание обещают быть более яркими и конкурентными, чем предыдущие. В то же время ключевым фигурам «Единой России» нередко будут оппонировать малоизвестные соперники, что повышает шансы кандидатов от ЕР.Политологи полагают, что акцент политической борьбы на этот раз может сместиться от «Единой России» и КПРФ к противостоянию КПРФ с ЛДПР.
Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ
В минувшее воскресенье, 23 июля, истек срок регистрации кандидатов в депутаты заксобрания Ульяновской области. Своих кандидатов, напомним, выдвинули шесть партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), «Новые люди» и «Коммунисты России». Партии «Родина» было отказано в заверении списков кандидатов в связи с нарушениями в предоставленных документах требований областного закона о выборах депутатов заксобрания.
На минувшей неделе областная избирательная комиссия отказала в регистрации двум кандидатам по спискам КПРФ.Оба не указали имевшуюся ранее судимость (уже погашенную, у Сергея Богданова — за оскорбление военнослужащего, ч. 2 ст. 336 УК РФ; у Рустама Камалова — за мошенничество, ч. 1 ст. 159 УК РФ). Как пояснил «Ъ» председатель облизбиркома Юрий Андриенко, «это плохая работа партийных юристов, которые должны объяснить кандидатам, что погашенная судимость все равно должна указываться в подаваемых документах». Также было отказано в регистрации кандидату по спискам «Коммунистов России» Виктору Макарову, который сдал документы о доходах супруги с опозданием. По тем же основаниям Виктору Макарову отказано в регистрации в одномандатном округе. Двоих кандидатов лишились списки СРЗП: Людмила Самаринкина и Михаил Чекалин тоже не предоставили документы о доходах и имуществе своих супругов.
Главврач Чердаклинской районной больницы Илья Мидленко, первоначально выдвинутый «Коммунистами России» по Сенгилеевскому округу № 5, вообще отказался писать заявление о выдвижении кандидатом.
Впрочем, партии не понесли ощутимые потери — незарегистрированные кандидаты стояли в списках под вторыми-третьими номерами.
Таким образом, всего кандидатами в заксобрание по спискам партий зарегистрировано 199 человек (из 204 выдвиженцев), по одномандатным округам — 99 человек, из них только один самовыдвиженец — Сергей Моргачев. Если в этом году не были зарегистрированы только пять кандидатов, то в прошлые кампании отказов в регистрации было намного больше: в 2018 году отказано в регистрации 28 кандидатам, в 2013 году — 57 кандидатам. Юрий Андриенко объясняет это тем, что партии «поработали очень хорошо», кроме того, «теперь есть удобная и понятная форма электронной подачи документов, и сразу всем стало легче». Далее, по его словам, может быть только лишение регистрации по жалобам конкурентов по политической борьбе, «но уже только по решению суда».
Эти выборы в заксобрание имеют ряд особенностей, которые могут повлиять на их результаты. Так, на этот раз региональным законом отменены общеобластные «паровозы» (общеобластные партийные списки, в которых идущие под первым номером известные федеральные политики ранее могли помогать подтягивать голоса избирателей, а после избрания отказываться от мандата в пользу следующего по списку), вместо них введены территориальные партсписки (не более чем на два одномандатных округа), что лишало «паровозы» значимости. Тем не менее, партии используют в качестве «паровозов» лидеров общественного мнения. Так, в округе № 3 Сергею Рябухину будет противостоять депутат Госдумы, первый секретарь обкома КПРФ Алексей Куринный, а в округе № 11 Виктору Буту от ЛДПР будет противостоять Герой России Олег Лобунец.
ЛДПР, как уже сообщал «Ъ», заявив, что намерена получить максимально возможное количество мандатов, выставила сразу несколько территориальных «паровозов» — медийных политиков федерального масштаба: Виктора Бута и депутатов Госдумы Андрея Лугового и Владимира Кошелева (владельца одноименной стройкорпорации). Кандидатом по Димитровградскому округу и лидером списка по этой терргруппе идет известный политический консультант Эрнест Старателев.
Также особенностью стало то, что от реготделения партии «Новые люди» зарегистрированы кандидаты, среди которых ряд медийных личностей, общественных активистов, известных жителям региона: координатор движения «Зеленая Россия» Александр Брагин; эколог (экс-руководитель регионального управления Росприроднадзора) Александр Каплин; юрист и правозащитник Константин Толкачев; общественный активист, руководитель проекта «Многодетный креатив» Алексей Якушев; главврач горбольницы № 3 Ольга Свирид, в прошлом баллотировавшаяся в гордуму от «Справедливой России»; член Общественной палаты региона, руководитель IT-компании Глеб Асташенков, журналистка «Ульяновской правды» Валентина Никонова.
Анализ расклада сил кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам, показывает, что в большинстве округов, где имеются значимые фигуры «Единой России» (1, 2, 3, 4 и 5, а также 7, 8, 12 и 16 округа), противники других партий менее известны и менее раскручены. Между тем очень серьезная политическая борьба может развернуться в Димитровградском округе № 9, где от ЕР идет экс-мэр Димитровграда Алексей Кошаев, от КПРФ — действующий депутат, историк Габдулхак Мурзаханов, от «Новых людей» — Алексей Якушев, а от ЛДПР — политтехнолог Эрнест Старателев. Не менее жесткая борьба ожидается и в Железнодорожном округе № 15, где основная борьба развернется между детским врачом Юрием Супоней (КПРФ) и Матвеем Володарским (ЛДПР).
По мнению ульяновского политолога Николая Васина, интрига этих выборов в том, что впервые акцент партийной борьбы может сместиться от КПРФ и «Единой Россией» к противостоянию между ЛДПР и КПРФ.Господин Васин считает, что ЛДПР выбрала для себя удобную ситуацию и удобный регион, с губернатором-коммунистом. «ЛДПР сосредоточила в регионе большие ресурсы — и медийные, и финансовые. Безусловно, они постараются направлять их и против „Единой России“, но будут делать это осторожно, потому что „Единая Россия“ ей не по зубам, и с ней она предпочитает больше договариваться, а не бороться. А КПРФ — это традиционный противник ЛДПР со времен Владимира Жириновского. И сейчас для ЛДПР сложилась удобная ситуация — возможность критиковать исполнительную власть, зарабатывая дополнительные голоса, и не портить отношения с федеральной партией власти»,— отметил политолог.