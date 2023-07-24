Семьям с получившими во время СВО увечье детьми предложено выплачивать 100 тыс. рублей

Минтруд разработал проект президентского указа, который устанавливает единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. на каждого ребенка, который получил увечье во время специальной военной операции (СВО). Речь идет о пострадавших в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также российских регионах, прилегающих к районам проведения СВО.

Выплата в размере 100 тыс. руб. на ребенка в возрасте до 18 лет предоставляется одному из родителей или законному представителю ребенка, являющемуся гражданином РФ и постоянно проживающему в России. Пострадавший ребенок также должен быть гражданином РФ и постоянно проживать в России.

Единовременная выплата назначается и выплачивается по месту жительства пострадавшего ребенка во время получения увечья в ходе СВО при его документальном подтверждении, но не ранее чем с 24 февраля 2022 года.

Под увечьем подразумеваются ранения, травмы и контузии. Правительству поручено утвердить порядок признания несовершеннолетнего лица ребенком, получившим увечье в ходе СВО.

Регионам рекомендовано обеспечить предоставление пострадавшему ребенку ежегодного отдыха в организациях отдыха и оздоровления и при наличии медицинских показаний санаторно-курортного лечения, а также проезда туда и обратно. «Предоставить иные дополнительные меры поддержки семьям с пострадавшими детьми»,— говорится в проекте документа. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, отмечается в проекте.

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Мария Федотова