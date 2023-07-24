Россиянка Андреева обыграла украинку Ястремскую на теннисном турнире в Лозанне

Российская теннисистка Мирра Андреева победила украинку Даяну Ястремскую в матче первого круга турнира категории WTA 250 в швейцарской Лозанне. Продолжавшаяся 1 час 5 минут встреча завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу россиянки. Во втором круге она сыграет с представительницей Венгрии Анной Бондарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева

Фото: Laurent Gillieron / Keystone / AP Мирра Андреева

Фото: Laurent Gillieron / Keystone / AP

16-летняя Андреева находится на 64-й позиции рейтинга WTA, она еще не побеждала на турнирах под эгидой ассоциации.

23-летняя Ястремская занимает 145-е место в рейтинге, она выиграла три турнира WTA в одиночном разряде.

Призовой фонд турнира, который проходит на грунтовом покрытии, составляет $259 тыс., он завершится 30 июля.

Мария Федотова