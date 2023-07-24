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Коммерсантъ FM
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Экономисты оценили вероятность рецессии в США в 50%

Большинство опрошенных экономистов Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) оценили вероятность вступления США в рецессию в следующие 12 месяцев в 50% или меньше. Такое мнение высказал 71% респондентов.

По сравнению с апрельским опросом мнение о возможности рецессии резко поменялось. Тогда спад прогнозировали и не ожидали почти равное количество респондентов. Агентство Bloomberg отмечает, что в последние месяцы экономисты неоднократно меняли свои прогнозы по поводу потенциальной рецессии.

В опросе ассоциации, опубликованном сегодня, 24 июля, и проведенном с 30 июня по 12 июля, участвовали 52 члена NABE.

Из 27 экспертов, опрошенных Bloomberg в начале мая, лишь пятеро заявили, что не ожидают, что экономика США скатится в рецессию в течение следующего года.

Во время развития ситуации с потолком госдолга в США, опасаясь дефолта и глобальной рецессии, инвесторы вывели из американских фондов $37 млрд ($70 млрд с начала года).

О природе инфляции читайте в публикации «Ъ» «Сказали, но не отрезали».

Мария Федотова

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