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Коммерсантъ FM
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Цены на бриллианты вернулись в прошлое

Повлияет ли на игроков рынка снижение стоимости драгоценных камней

Бриллианты подешевели до пятилетнего минимума. Стоимость камней массой в 0,5 карата опустилась до уровня 2018 года. Бриллианты в 1 карат сейчас стоят как в ноябре 2020-го. Такие данные приводят «Ведомости» со ссылкой на отраслевое агентство Rapaport. Дорожали в последние месяцы только камни массой 0,3 карата, но в июне они вновь стали терять в цене. Собеседники “Ъ FM” подчеркивают, что в этих подсчетах аналитики дают ориентиры, сколько должны стоить камни. Однако реальные рыночные сделки непрозрачны.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Объективно оценить рынок бриллиантов практически невозможно, полагает исполняющий обязанности гендиректора ассоциации «Гильдия ювелиров России» Владимир Збойков: «Если взять камни, начиная от 3-4 карат, то я заметил, наоборот, тенденцию к повышению цен. Например, был какой-то камень, он стоил $150 за карат, а теперь $170. А мелочь вся просела. На нашем российском рынке камни чуть ли не от 0,3 карат уже считаются бриллиантами, а в мире премиальные — это от карата и больше.

Понятное дело, что на нашем рынке продавать камни большой массы и высоких качественных характеристик сложно, потому что наиболее состоятельные граждане любят покупать за рубежом. Поэтому наш рынок — это рынок мелких, дешевых бриллиантов, которые гранятся в Индии».

По данным на 2022 год, в России большая часть добычи алмазов, порядка 90%, приходилась на АЛРОСА. «Ведомости» уточняют, что, несмотря на падение, уровень цен для компании остается комфортным.

Сейчас в мире очень вырос спрос на драгоценные камни, и говорить о дальнейшем падении цен на них не приходится, убежден начальник управления аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов: «АЛРОСА сейчас не публикует результаты, но по крайней мере из доступных источников становится понятно, что объемы экспорта алмазов стабильны, компания генерирует положительный денежный поток. Разумеется, были попытки надавить на Индию и ограничить импорт российских алмазов, но это маловероятно, просто у АЛРОСА слишком большая доля.

Россия на мировом рынке алмазов

Мы говорим про цены на алмазы, скорее там есть дефицит и в целом мы увидим среднесрочную положительную динамику. С точки зрения бриллиантов, когда мы видим падение цены, это выжимается маржа огранщиков и оптовиков. В данном случае она всегда была не столь значительной, если мы посмотрим на всю цепочку. Потому что в основном маржа в отрасли сосредоточена в двух сегментах — это либо начало цепочки, то есть добыча алмазов и их экспорт, либо уже непосредственно продажа продукции люксового сегмента с бриллиантами».

На прошлой неделе Вашингтон запретил импортировать в Соединенные Штаты российские алмазы и бриллианты. Госдепартамент США также внес в санкционные списки нового гендиректора АЛРОСА Павла Маринычева. Он возглавил компанию два месяца назад. Сама АЛРОСА попала под американские ограничения еще в апреле прошлого года. Евросоюз заявлял, что не будет вносить в санкционный список российскую алмазодобывающую компанию, чтобы она продолжала продавать сырье Антверпену и остальной Европе.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

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