Футбольным агентам дали от ворот

Международная федерация футбола (FIFA) выиграла очень важный для себя юридический процесс. В Спортивном арбитражном суде (CAS) она отстояла новый регламент, ужесточающий правила деятельности футбольных агентов и, в частности, ограничивающий их доходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент FIFA Джанни Инфантино

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Президент FIFA Джанни Инфантино

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Международная федерация футбола опубликовала заявление, в котором «приветствовала» вынесенное в ее пользу решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне по чрезвычайно важному для структуры, как неоднократно заявлял ее президент Джанни Инфантино, вопросу. Это вопрос, связанный с имплементацией новых правил деятельности футбольных агентов. Частично они вступили в силу еще в январе, а в полном объеме должны заработать с 1 октября этого года.

Речь идет о довольно заметной реформе на достаточно крупном рынке. По данным FIFA, в 2022 году агенты по всему миру получили $622,8 млн комиссионных, 96,2% этой суммы пришлись на сделки с участием европейских клубов.

Ранее правила не регламентировали размер агентских комиссионных. Теперь же вводятся ограничения.

Если годовая зарплата футболиста не превышает $200 тыс., то ежегодное агентское вознаграждение не может быть больше 5% от этой суммы. Если доходы игрока выше $200 тыс., то размер комиссии уменьшается до 3%.

Новый регламент также ограничивает практику двойного, а то и тройного представительства (случаи, когда один агент представлял и оба договаривающихся клуба, и самого футболиста). Исключение сделано только для команды, покупающей футболиста. В этом случае один агент может представлять и клуб-покупатель, и игрока. Агентское вознаграждение в такой ситуации не может превышать 10% дохода игрока, если он не зашкаливает за $200 тыс. в год, и 6% — при доходе более $200 тыс. А в наиболее выгодном положении оказываются агенты, представляющие клуб-продавец. Они могут получить до 10% от трансферной стоимости игрока.

Не менее любопытным пунктом реформы является требование обеспечения прозрачности сделок. Так, расчеты должны идти через клиринговую палату FIFA. Ее работа призвана сделать трансферный рынок более прозрачным, а также обеспечить клубам гарантированное получение причитающихся им платежей за воспитание футболистов (обычно в роли «воспитателей» выступают небольшие клубы). По правилам им должны отчислять 5% при трансфере футболиста (деньги получают все команды, за которые он выступал с 12 до 23 лет, а их доли зависят от срока, который игрок провел у них).

Реформа сразу вызвала волну возмущения в агентском сообществе.

Агенты указывали на то, что из-за вводимых ограничений многие из них будут вынуждены уйти из бизнеса, который рискует оказаться фактически монополизирован ведущими игроками вроде Мино Райолы или Жоржи Мендеша.

А некоторые агентские объединения обратились с апелляциями в различные инстанции, пытаясь доказать, что новая нормативная база FIFA не соответствует принципам честной конкуренции. Главная из них была подана в высшую арбитражную инстанцию в спорте Ассоциацией профессиональных футбольных агентов (PROFAA), базирующейся в Цюрихе.

Однако CAS встал на сторону ответчика и «полностью» отверг все аргументы истца. В его вердикте реформы FIFA охарактеризованы как «абсолютно легитимные» и «взвешенные».

Для федерации он послужил между тем поводом придать ему даже более глобальный оттенок. В своем заявлении FIFA отметила, что решение CAS «утверждает ее верховенство» в деле не только регулирования агентского рынка, но и в целом «систематически дающей сбои» трансферной системы, дав понять, что намерена корректировать и другие ее элементы.

Алексей Доспехов