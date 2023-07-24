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Коммерсантъ FM
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Мособлсуд не нашел нарушений в законе о выборах подмосковного губернатора

Московский областной суд сегодня, 24 июля, отклонил иск депутата Долгопрудненского совета, бывшего депутата Госдумы Бориса Надеждина, сообщил «Ъ» сам политик. Он добивался признания недействующей нормы закона о выборах главы области, разрешающей муниципальным депутатам поставить подпись в поддержку только одного кандидата в губернаторы. Это, по мнению истца, приводит на практике к злоупотреблению административным ресурсом.

Борис Надеждин

Борис Надеждин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Борис Надеждин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Депутат также оспаривает отказ Мособлизбиркома зарегистрировать его в качестве кандидата в губернаторы, ссылаясь при этом на то обстоятельство, что в поддержку других четырех выдвиженцев было собрано намного больше подписей, чем им было нужно для преодоления муниципального фильтра. Во многом из-за этого, говорится в иске, сам господин Надеждин смог собрать только 7 из 90 необходимых подписей. Однако суд разделил иск на две части: претензии к закону он отклонил 24 июля, а решение об отказе в регистрации намерен изучить 26 июля.

Пока оглашена только резолютивная часть первого решения. Баллотирующийся на новый срок губернатор Московской области Андрей Воробьев, привлеченный к участию в деле в качестве ответчика, в своем отзыве на иск настаивал, что требования заявителя являются необоснованными, а Мособлдума, принимая спорный закон, действовала в пределах своих полномочий. На прошлой неделе, как сообщал «Ъ», жалобу Бориса Надеждина на отказ областной комиссии зарегистрировать его кандидатом в губернаторы от партии «Гражданская инициатива» отклонил Центризбирком, посчитав решение подмосковных коллег обоснованным.

Напомним, что заручиться необходимой для преодоления муниципального фильтра поддержкой в Подмосковье удалось четырем кандидатам в губернаторы. Это действующий глава региона Андрей Воробьев («Единая Россия»), а также депутаты Мособлдумы Кирилл Жигарев (ЛДПР), Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин («Справедливая Россия — За правду»).

Подробнее — в материале «Ъ» «Трудности перебора».

Анастасия Корня

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