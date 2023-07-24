В Академическом районе Екатеринбурга в июле изменится маршрут девяти автобусов

В Екатеринбурге изменится маршрут девяти автобусов из-за строительства трамвайной ветки в Академическом районе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным администрации, с 24 по 26 июля будет закрыта нечетная сторона ул. Вильгельма де Геннина от проспекта Академика Сахарова до ул. Павла Шаманова. С 27 по 31 июля ограничат движение по нечетной стороне ул. Вильгельма де Геннина от ул. Павла Шаманова до улицы Краснолесья.

Автобусы №№ 58, 59, 05, 012, 019, 42, 46, 070 будут курсировать по проспекту Академика Сахарова, ул. Вильгельма де Геннина, Павла Шаманова, Анатолия Мехренцева, Краснолесья, Вильгельма де Геннина. Автобус № 54 будет двигаться в направлении конечного пункта «Синие Камни» по ул. Краснолесья — Вильгельма де Геннина — Серафимы Дерябиной.

Напомним, трамваи из Академического района начнут ходить не ранее 2024 года, а до конца 2023 года планируются только технические испытания. Строительство трамвайной линии в Академический район началось в ноябре 2021 года. Стоимость проекта оценивается в 15,2 млрд руб. Тестовые прогоны трамваев начнутся в августе.

Полина Хабарова

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