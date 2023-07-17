Замедление роста цен на новостройки в Петербурге и Ленобласти вернуло их инвестпривлекательность

Рост цен на новостройки в петербургской агломерации практически остановился к лету 2023 года, что сделало такой вид недвижимости снова привлекательным для инвесторов после спада их интереса. Об этом рассказали в строительной компании «А101». Сейчас цены остановились на уровне 216 и 145 тыс. рублей за 1 кв. м в Петербурге и Ленобласти соответственно

Как говорит коммерческий директор компании Мария Орлова, рост сделок с инвестиционными целями с новой недвижимостью в двух регионах наблюдается с июня.

«В 2022 году на фоне околонулевых ставок предложение не успевало за спросом, недвижимость росла в цене, при этом с осени звучали опасения, что после отмены льготных условий по ипотеке цены могут снизиться вплоть до 50%. Инвестировать в таких условиях представлялось рискованным»,— отмечает она, добавляя, что даже в низшей точке спада вложения в проекты в Ленобласти с января 2022 по июнь 2023 она составили примерно 12% от объема рынка, в Петербурге — около 10%.

По оценке аналитиков, к концу 2023 года объем продаж недвижимости в обоих регионах может приблизиться к уровню 2022 года, когда он составил 2,8 млн кв. метров. Сейчас рынок уверенно показывает восстановительные тенденции. Факторами роста кроме остановки роста цен эксперты называют поддержку рынка ипотечными госпрограммами и выгодные предложения от застройщиков, а также стабильно высокий региональный спрос.

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