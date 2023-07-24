На месте непостроенного парка в Шушарах активисты разместили огромный болт

Активисты разместили в Шушарах на юге Санкт-Петербурга огромный болт на территории обещанного властями парка. Арт-объект появился на незастроенной площадке, где ранее планировалось обустроить зеленую зону площадью 13 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Шумные Шушары / vk.com Фото: Шумные Шушары / vk.com

В сообществе «Шумные Шушары» в соцсети «ВКонтакте» отмечается, что парк на этой территории местным жителям обещали разбить еще десять лет назад. «Именно столько времени власти вместе с застройщиком (СК "Дальпитерстрой") кладут "болт" на обязательство по озеленению 13 га земли за Старорусским проспектом, выделенных в Генплане под зону отдыха для жителей»,— говорится в сообщении паблика.

Также активисты указывают, что в нынешнем году обещанный парк в Шушарах «усох» на бумаге до 3 га, а оставшиеся 10 га девелопер якобы пытается перевести под жилую многоэтажную застройку. «И даже ту 1/4 от обещанного они не особо торопятся отдавать городу забесплатно»,— заявляют общественники.

В компании-застройщике заявили, что не видят смысла комментировать «упражнения в навыках скульптуры отдельных провокаторов». Как уточнила руководитель отдела по связям с общественностью СК «Дальпитерстрой» Анна Боченкова, сейчас основные ресурсы в Шушарах «брошены на строительство школ, детских садов и поликлиник, которые в последнее время возводятся в ударными темпами».

«Нашими профильными специалистами продолжается активная работа над проектом нового большого парка культуры и отдыха в Шушарах»,— добавила она.

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург