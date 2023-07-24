Ветряные электростанции Херсонской области переданы в собственность России

Ветряные электростанции (ВЭС) Херсонской области национализированы в собственность России. Об этом врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил ТАСС.

По словам господина Сальдо, регион получает достаточно электроэнергии, но ВЭС «не должны простаивать». «Все ветровые электростанции региона могут дать 70–80 МВт, то есть около половины необходимой мощности. Однако это не значит, что ВЭС должны простаивать. Вырабатываемая ими электроэнергия должна поставляться в единую энергосистему страны»,— говорит он.

Ранее Владимир Сальдо сообщал, что «Россети» в Херсонской области полностью инвентаризировали ветряные генераторы.