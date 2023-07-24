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Коммерсантъ FM
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«Фортум» переименуется в «Форвард Энерго»

Совет директоров ПАО «Фортум» (принадлежит Fortum) предложил сменить название компании на «Форвард Энерго». Предложение будет обсуждаться на внеочередном собрании акционеров 22 августа, где собрание акционеров рассмотрит утверждение нового устава общества.

В пресс-службе компании заявили, что переименование никак не отразится на деятельности предприятия и «связано с отдельными вопросами регулирования в области использования интеллектуальной собственности».

В апреле Владимир Путин подписал указ, согласно которому временное управление долей Fortum и немецкой компании Uniper в «дочках» «Фортум» и Unipro передается под контроль России. В июле концерн уведомил российскую сторону, что планирует добиваться от Москвы в международном суде компенсации за потерянные активы и инвестиции в России.

ПАО «Фортум» — один из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири. В структуру компании входят семь теплоэлектростанций, четыре из них находятся в Челябинской области, три — в Тюменской области, одна — в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

Полина Мотызлевская

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