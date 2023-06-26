Кубок главы Екатеринбурга по бильярдному спорту пройдет с 23 по 30 июля

С 23 по 30 июля пройдет кубок главы Екатеринбурга по бильярдному спорту, сообщил на пресс-конференции мэр Алексей Орлов. Он посвящен 300-летию города и приурочен к 325-летию русского бильярда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бильярдный клуб Public Billiards club

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бильярдный клуб Public Billiards club

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В соревнованиях примут участие 128 мужчин и 64 женщины из России, Казахстана, Туркменистана, Киргизии, Белоруссии. Общий призовой фонд составит 4 млн руб. Главный приз для мужчин — 800 тыс. руб., а для женщин — 400 тыс. руб.

Соревнования по бильярду пройдут на трех площадках: в бильярдном клубе Public Club billiards, в бильярдном клубе в ТЦ Антей (он примет женщин), а финал пройдет на площадке Центра развития архитектуры и дизайна. Смотреть соревнования можно будет на сайте клуба, на канале в YouTube или купив билеты на финал.

Как отметил господин Орлов, соревнования такого масштаба не проводятся в других городах, хотя в бильярд, по его словам, играют не только многие представители банковского сектора, силовых структур, политики, но и популярные личности — Григорий Лепс, Леонид Агутин, Валерий Сюткин.

Анна Капустина

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