В Анапе в суд направили дело экс-депутата Горсовета о мошенничестве с землей на 110 млн рублей

В Анапе в суд направили материалы уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего депутата городского совета по факту мошенничества с землей на 110 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

По данным ведомства, в 2014 году обвиняемый занимал пост главы администрации Витязево. К нему обратился приезжий, планировавший покупку земельного участка для строительства гостиницы у моря. С целью похитить деньги мужчины подозреваемый сообщил ему о продаже 1 га земли на улице Знойной за 30 млн руб.

«При этом обвиняемый знал, что данный участок не сформирован и не продается»,— говорится в сообщении.

В период с января по сентябрь 2015 года злоумышленник получил от пострадавшего 25 млн руб. Опасаясь, что обман раскроется, чиновник предложил мужчине выкупить еще 2,5 га земель по тому же адресу за 100 млн руб. Покупатель согласился, однако не имел в наличии средств в требуемом объеме. Для покупки он привлек своего знакомого. В общей сложности злоумышленнику передали 110,5 млн руб. Подозреваемый убедил пострадавших, что они смогут оформить указанные земли в собственность и построить гостиницу после заключения договора аренды.

Вскоре после возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) чиновник скрылся. В апреле 2023 года его местоположение было установлено, а сам фигурант отправился под домашний арест.

По данным «Ъ-Кубань», речь идет о бывшем депутате Горсовета Анапы Леониде Кориафили. В марте прошлого года горсовет лишил его полномочий депутата за недостоверность сведений, представленных в декларации о доходах.

Анастасия Донскова

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